Журналисты нашли у Анастасии Заворотнюк рак мозга

Издания о светской жизни сообщили о том, что у актрисы, звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк рак мозга. Эту информацию они распространили со ссылкой на журнал «Тайны звезд».

По утверждению журналистов, Заворотнюк якобы заболела из-за проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). К этой операции обычно прибегают при невозможности забеременеть нормальным путем, и вокруг нее циркулирует много слухов о вреде для здоровья как матерей, так и рожденных через ЭКО детей.

«Судьба будто испытывает Анастасию Заворотнюк: смерть отца, брата и крестного, риск бесплодия, финансовый крах, теперь — онкологическое заболевание, которое приписывают актрисе», — нагнетает «Экспресс-газета». По утверждению издания, «коллеги и публика находят все больше подтверждений пугающим догадкам».

Информация о том, что Заворотнюк и ее муж, фигурист Петр Чернышев, прибегли к ЭКО, тоже является слухом. Достоверно известно лишь то, что Анастасия стала мамой осенью 2018 года и назвала дочь Милой.

Комментируя сообщения СМИ, концертный директор Заворотнюк Стас Христов заявил, что на самом деле у нее нет проблем со здоровьем. «С Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова», — сказал он в беседе с РЕН ТВ.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как у Анастасии Заворотнюк похитили драгоценности на миллион рублей. Оказалось, что в доме у звезды не было камер видеонаблюдения и сигнализации.