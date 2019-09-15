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В Афганистане ликвидировали высокопоставленного представителя «Талибана»

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

В Афганистане в результате авиаудара правительственных сил убит теневой губернатор провинции Саманган, представитель террористической организации «Талибан» * Мавлави Нуриддин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Министерстве обороны республики.

По его словам, удар с воздуха был совершен по машине, в котрой ехал Нуриддин со своими телохранителями.

Все находившиеся в машине боевики убиты, добавил собеседник агентства.

Как сообщал «Ридус», в первых числах сентября в городе Кунгуз, центре одноименной провинции на севере Афганистана, в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» * погибли 20 представителей сил безопасности и пять мирных жителей. Кроме того, не менее 80 человек, в основном гражданских лиц, получили ранения различной степени тяжести.

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* запрещенная в России террористическая организация

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