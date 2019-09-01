При нападении талибов на севере Афганистана погибли 25 человек
- 01 сентября 2019, 16:22
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В городе Кунгуз, центре одноименной провинции на севере Афганистана, в результате нападения боевиков запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» погибли 20 представителей сил безопасности и пять мирных жителей, сообщает местный телеканал TOLO News со ссылкой на заявление МВД страны.
Кроме того, не менее 80 человек, в основном гражданских лиц, получили ранения различной степени тяжести.
По данным СМИ, атака на город длилась более суток. В настоящее время Кундуз освобожден от боевиков и находится под контролем сил безопасности Афганистана.
Отмечается, что во время боя были уничтожены 56 боевиков.
Как сообщал «Ридус», согласно Глобальному индексу миролюбивости (Global Peace Index), Афганистан в прошлом году был признан самой небезопасной страной мира.
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