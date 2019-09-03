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В Турции погибла несовершеннолетняя россиянка

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© pixabay.com

© pixabay.com

В бассейне одного из отелей в курортном городе Анталья на юге Турции утонула гражданка России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Анкаре.

По ее словам, инцидент произошел во вторник, 3 сентября, в бассейне гостиницы Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар.

Девочка 2013 года рождения была доставлена в ближайшую больницу, однако медикам не удалось ее спасти, отметила собеседница агентства.

Пресс-атташе добавила, что «в губернаторство Антальи направлен официальный запрос с требованием тщательного расследования случаев гибели российских туристов на территории провинции и привлечения к ответственности виновных лиц».

Как сообщал «Ридус», 18 августа в бассейне в отеле Sunhill в турецком Бодруме погибла 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга. Алису, отдыхавшую с родителями, затянуло в трубу бассейна. Девочку вытащили из бассейна в бессознательном состоянии с куском трубы на руке.

Транспортировка пострадавшей в РФ была невозможна, поскольку она находилась в состоянии комы третьей степени. В Турцию для оказания помощи девочке прибыли врачи из России, но 28 августа она умерла.

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