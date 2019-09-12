Переданный Украиной в рамках обмена Цемах вернулся в ДНР

Бывший ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, переданный украинской стороной России в рамках обмена заключенными, вернулся на Донбасс, сообщает «Интефакс».

Да, мы вернулись. Отец дома, — рассказала агентству его дочь Мария Цемах.

Как сообщал «Ридус» в начале июля украинские спецслужбы похитили и вывезли в Киев проживавшего в городе Снежное на территории ДНР бывшего командира ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.

Нидерланды назвали бывшего зенитчика подозреваемым в уничтожении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году и просили Украину не включать его в список лиц для передачи России.



Примечательно, что включить в список Цемаха российская сторона в безапелляционной форме потребовала на самом последнем этапе подготовки обмена.

Обмен заключенными между Москвой и Киевом состоялся в субботу, 7 сентября по схеме «35 на 35». В Россию, в частности, в числе освобожденных вернулся главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, больше года проведший в заключении по обвинению в государственной измене. На Украину вернулись все 24 моряка, которые были задержаны в прошлом ноябре во время инцидента в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку терактов в Крыму.