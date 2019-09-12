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Синоптики сообщили об усилении ветра в Москве

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

В пятницу, 13 сентября, в столичном регионе произойдет усиление ветра, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, во второй половине дня ветер усилится до 15 метров в секунду.

Вильфанд добавил в беседе с агентством, что теплая погода завтра еще сохранится, резкое похолодание придет в столицу только в выходные дни.

Ранее метеоролог сообщал, что в выходные дни температура понизится до 13 градусов выше нуля, пройдут кратковременные дожди.

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