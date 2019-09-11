Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание
- 11 сентября 2019, 09:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В ближайшие выходные в столичный регион придет похолодание, сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, в субботу днем столбики термометров покажут отметку в районе 14—19 градусов тепла.
В воскресенье температура воздуха понизится до 13 градусов, в Москве и области пройдут кратковременные дожди.
Метеоролог отметил в беседе с агентством, что смещение холодного фронта и понижение температуры, возможно, произойдет уже во второй половине пятницы.
Ранее, как сообщал «Ридус», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз для европейской части РФ на текущую неделю.
Войти через социальные сети: