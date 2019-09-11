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Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

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В ближайшие выходные в столичный регион придет похолодание, сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в субботу днем столбики термометров покажут отметку в районе 14—19 градусов тепла.

В воскресенье температура воздуха понизится до 13 градусов, в Москве и области пройдут кратковременные дожди.

Метеоролог отметил в беседе с агентством, что смещение холодного фронта и понижение температуры, возможно, произойдет уже во второй половине пятницы.

Ранее, как сообщал «Ридус», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз для европейской части РФ на текущую неделю.

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