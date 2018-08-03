Из Турции экстренно эвакуированы две россиянки в тяжелом состоянии

В Россию из Турции экстренно доставлены бортом санавиации две гражданки РФ, находившиеся в тяжелом состоянии, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на страховую компанию ERV.

Туристки из Москвы и Нижневартовска попали с тяжелыми заболеваниями в турецкие больницы еще в июне.

Первой из них стало плохо в аэропорту прилета 5 июня, а две недели спустя в страховую компанию обратилась еще одна россиянка, которая жаловалась на потерю сознания, судороги и высокую температуру.

«Обеим застрахованным туристкам требовалось длительное лечение, стоимость которого могла превзойти сумму страхового покрытия их полисов», — приводит АТОР слова представителя страховой компании.

Спецборт последовательно доставил женщин в Москву и в Нижневартовск 29 июня. Чтобы страховой суммы хватило на покрытие расходов на транспортировку, ее разделили поровну между туристками.

В сообщении отмечается, что сумма страхового покрытия по полисам у каждой из них составляла 40 тысяч долларов. Восьмидневная госпитализация в реанимационном отделении стоила одной из туристок 5 тысяч долларов, а 21-дневное пребывание другой россиянки в реанимационном отделении обошлось в 11 600 долларов. Стоимость эвакуации спецбортом составила 58 тысяч долларов.

Как отмечает АТОР, в 2019 году это первый случай экстренной транспортировки российских туристов.