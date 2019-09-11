В Москве установлен температурный рекорд

В среду, 11 сентября, воздух в столице прогрелся к полудню до 26,3 градуса.

Это температурный рекорд за последние 70 лет, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодняшний день стал самым теплым в Москве за все время наблюдения на метеостанции ВДНХ, то есть с 1949 года», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что предыдущий рекорд был установлен 11 сентября 1972 года, тогда воздух в столице прогрелся до 25,6 градуса.

Леус добавил, что этот день стал самым теплым и в текущем сентябре.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз для европейской части РФ на текущую неделю.

