найти ×
   
  • USD -0.01
    65.43
  • EUR -0.08
    72.22
СохранитьСохранено0
×

108290

В Москве установлен температурный рекорд

Small f1a6d446e0
© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

В среду, 11 сентября, воздух в столице прогрелся к полудню до 26,3 градуса.

Это температурный рекорд за последние 70 лет, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодняшний день стал самым теплым в Москве за все время наблюдения на метеостанции ВДНХ, то есть с 1949 года», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что предыдущий рекорд был установлен 11 сентября 1972 года, тогда воздух в столице прогрелся до 25,6 градуса.

Леус добавил, что этот день стал самым теплым и в текущем сентябре.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз для европейской части РФ на текущую неделю.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
9025492читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4026607читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Эксперты ВШЭ дали России «год-полтора» до кризиса

Противоречия США и Китая отправят мировую экономику в нокаут, и Россия тоже пострадает.

-5134096читать позжечитаю позже

Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма20 августа

По их мнению, экстази - идеальный препарат для психотерапии.

0013838читать позжечитаю позже