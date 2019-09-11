Зеленский одобрил закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, сообщается на сайте Верховной рады.

Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года, напоминает ФАН.

Как сообщал «Ридус», законопроект о лишении украинских парламентариев неприкосновенности был одобрен Верховной радой Украины 3 сентября. Это решение поддержали 373 народных депутата при 300 минимально необходимых.



В конце мая президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду обращение с просьбой проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности.

До этого украинский лидер также передал в Раду законопроект об импичменте президента, предусматривающий особую процедуру отстранения от власти главы государства. 10 сентября Рада приняла президентский законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины».

