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Зеленский одобрил закон об отмене депутатской неприкосновенности

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© Петр Сивков/ТАСС

© Петр Сивков/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, сообщается на сайте Верховной рады.

Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года, напоминает ФАН.

Как сообщал «Ридус», законопроект о лишении украинских парламентариев неприкосновенности был одобрен Верховной радой Украины 3 сентября. Это решение поддержали 373 народных депутата при 300 минимально необходимых.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду обращение с просьбой проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности.

До этого украинский лидер также передал в Раду законопроект об импичменте президента, предусматривающий особую процедуру отстранения от власти главы государства. 10 сентября Рада приняла президентский законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины».

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