Зеленский одобрил закон об отмене депутатской неприкосновенности
- 11 сентября 2019, 13:47
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, сообщается на сайте Верховной рады.
Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года, напоминает ФАН.
Как сообщал «Ридус», законопроект о лишении украинских парламентариев неприкосновенности был одобрен Верховной радой Украины 3 сентября. Это решение поддержали 373 народных депутата при 300 минимально необходимых.
В конце мая президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду обращение с просьбой проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности.
До этого украинский лидер также передал в Раду законопроект об импичменте президента, предусматривающий особую процедуру отстранения от власти главы государства. 10 сентября Рада приняла президентский законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины».
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