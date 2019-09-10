Верховная рада приняла закон об импичменте президента Украины

Верховная рада приняла в целом президентский законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины», сообщает «Укринформ».

По данным агентства, за данное решение проголосовали 245 народных депутатов, из которых 244 представляют в парламенте фракцию «Слуга народа» и один — внефракционный.

Согласно законопроекту, Рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента только в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

Чтобы инициировать импичмент, большинство депутатов должны подписать письменное представление, после чего подписи парламентариев не могут быть отозваны.

При этом Рада должна создать специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления, а глава государства, в свою очередь, имеет право воспользоваться услугами адвокатов.

Как сообщал «Ридус», в первых числах сентября Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о лишении украинских депутатов неприкосновенности.