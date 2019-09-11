Концентрация сероводорода вдвое превысила норму на юго-востоке Москвы
- 11 сентября 2019, 10:28
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Двукратное превышение нормы содержания сероводорода в воздухе зафиксировали на юго-востоке Москвы в ночь на вторник, 11 сентября, станции Мосэкомониторинга, сообщается на сайте ведомства.
Два ПДК (предельно допустимая концентрация) зарегистрировала станция на Салтыковской улице в Новокосино.
Кроме того, 1,5-кратное превышение ПДК было зафиксировано в Вешняках.
По данным Мосэкомониторинга, это уже шестой случай превышения нормы концентрации сероводорода на юге и юго-востоке Москвы с начала сентября.
Ранее в ведомстве отмечали, что превышение концентрации сероводорода менее чем в 18 раз безвредно для здоровья человека и лишь доставляет дискомфорт из-за сильного запаха.
Как сообщал «Ридус», 26 августа в районе Кожухово на юго-востоке столицы было зафиксировано почти трехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.
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