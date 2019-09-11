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Концентрация сероводорода вдвое превысила норму на юго-востоке Москвы

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© Imago-Images/ИТАР-ТАСС

© Imago-Images/ИТАР-ТАСС

Двукратное превышение нормы содержания сероводорода в воздухе зафиксировали на юго-востоке Москвы в ночь на вторник, 11 сентября, станции Мосэкомониторинга, сообщается на сайте ведомства.

Два ПДК (предельно допустимая концентрация) зарегистрировала станция на Салтыковской улице в Новокосино.

Кроме того, 1,5-кратное превышение ПДК было зафиксировано в Вешняках.

По данным Мосэкомониторинга, это уже шестой случай превышения нормы концентрации сероводорода на юге и юго-востоке Москвы с начала сентября.

Ранее в ведомстве отмечали, что превышение концентрации сероводорода менее чем в 18 раз безвредно для здоровья человека и лишь доставляет дискомфорт из-за сильного запаха.

Как сообщал «Ридус», 26 августа в районе Кожухово на юго-востоке столицы было зафиксировано почти трехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

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