Концентрация сероводорода втрое превысила норму на юго-востоке Москвы

В районе Кожухово на юго-востоке столицы утром в понедельник, 26 августа, зафиксировано почти трехкратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода.

Так, автоматическая станция Мосэкомониторинга на Лухмановской улице зафиксировала в 8:00 около 2,8 ПДК этого газа.

Кроме того, незначительные превышения допустимой концентрации сероводорода (1 ПДК) зарегистрированы в Гурьевском проезде, в Новокосино на Салтыковской улице и в Люблино на Совхозной улице (05:00), сообщается на сайте экологического ведомства.

Ранее в Мосэкомониторинге отмечали, что превышение концентрации сероводорода менее чем в 18 раз безвредно для здоровья человека и лишь доставляет дискомфорт из-за сильного запаха.



В ведомстве также объясняли, что концентрация в атмосфере города вредных веществ происходит во время безветренной погоды.

Согласно данным Гидрометцентра России, скорость ветра в Москве сегодня ночью упала практически до 1 метра в секунду. Его порывы усилились только к 8 часам утра.