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003939

Летевший из Екатеринбурга в Китай самолет вернулся в аэропорт вылета

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

В екатеринбургский аэропорт Кольцово вернулся пассажирский самолет, вылетевший ранее в китайский город Санья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в воздушной гавани.

Отмечается, что данный рейс выполняет российская чартерная авиакомпания iFly на самолете А330.

Рейс F7-9885 Екатеринбург — Санья вернулся в аэропорт вылета, совершив посадку в 3:24 местного времени (01:24 МСК) в Кольцово, — сообщил собеседник агентства.

По его словам, представители авиакомпании работают с пассажирами.

Источник не сообщил, что стало причиной возвращения авиалайнера.

В настоящее время идет регистрация на рейс, вылет в пункт назначения ожидается в 10:30, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», во вторник лайнер авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталью, экстренно сел в Краснодаре.

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