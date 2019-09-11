Летевший из Екатеринбурга в Китай самолет вернулся в аэропорт вылета
- 11 сентября 2019, 09:43
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В екатеринбургский аэропорт Кольцово вернулся пассажирский самолет, вылетевший ранее в китайский город Санья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в воздушной гавани.
Отмечается, что данный рейс выполняет российская чартерная авиакомпания iFly на самолете А330.
Рейс F7-9885 Екатеринбург — Санья вернулся в аэропорт вылета, совершив посадку в 3:24 местного времени (01:24 МСК) в Кольцово, — сообщил собеседник агентства.
По его словам, представители авиакомпании работают с пассажирами.
Источник не сообщил, что стало причиной возвращения авиалайнера.
В настоящее время идет регистрация на рейс, вылет в пункт назначения ожидается в 10:30, отмечает агентство.
Как сообщал «Ридус», во вторник лайнер авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталью, экстренно сел в Краснодаре.
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