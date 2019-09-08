Обнародованы предварительные результаты выборов губернаторов в 16 регионах

Центральная избирательная комиссии обнародовала предварительные результаты выборов губернаторов в 16 регионах России.

В Сахалинской области после обработки 97,8% протоколов лидирует врио губернатора Валерий Лимаренко с 56,5% голосов. На втором месте идет представитель КПРФ Алексей Кориниенко (23,94%), на третьем — представитель ЛДПР Дмитрий Флеер (7,6%).

Лидером на выборах в Забайкальском крае после обработки 94,82% протоколов оказался врио губернатора Александр Осипов. У него 89,65% голосов. Следом идут кандидат от «Партии пенсионеров» Елена Краузе (3,31%) и представитель партии «Патриоты России» Вячеслав Ушаков (2,57%).

В Республике Алтай после обработки 40,8% протоколов побеждает кандидат от «Единой России» Олег Хорохордин. У него пока 61,56% голосов. На втором и третьем местах — представитель КПРФ Виктор Ромашкин (29,34%) и кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов (6,28%).

На выборах в Курганской области после обработки 62,95% протоколов лидирует врио губернатора Вадим Шумков (80,79%). Кандидату от КПРФ, идущему вторым номером, удалось набрать только 9,62% голосов, а занимающей третье место представительнице «Справедливой России» Татьяне Майборода — 4,73%.

В Челябинской области после обработки 49,8% протоколов побеждает врио главы региона Алексей Текслер (70,46%). Следом идут кандидат от КПРФ Константин Нациевский (11,95%) и кандидат от ЛДПР Виталий Пашин (8,87%).

В Республике Башкортостан лидером избирательной гонки после обработки 9,67% протоколов является врио главы региона Радий Хабиров (81,68). На втором месте — кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин (7,3%), а на третьем — Иван Сухорев от ЛДПР (4,23).

В Оренбургской области после обработки 75,57% протоколов побеждает врио губернатора региона Денис Паслер (65,55%). Далее идут кандидат от КПРФ Максим Амелин (23,95%) и кандидат от КПСС Анатолий Кобзев (3,68%).

Лидером губернаторской гонки в Астраханской области после обработки 23,58% протоколов стал Игорь Бабушкин (74,38%). На втором и третьем местах — кандидат от КПРФ Николай Арефьев (11,18%) и кандидат от ЛДПР Тимофей Щербаков (6,02%).

В Мурманской области после обработки 19,12% протоколов побеждает представитель «Единой России», врио губернатора Андрей Чибис (60,67%). Кандидат от ЛДПР Максим Белов набрал 17,59%, а представитель КПРФ Михаил Антропов — 11,3%.

В Волгоградской области после обработки 19,6% протоколов лидирует Андрей Бочаров (75,03%). Алексей Буров, который баллотировался от КПРФ, получил 11,87%, а кандидат от ЛДПР Владимир Рублев — 7,39%.

На выборах губернатора Санкт-Петербурга после обработки 0,84% протоколов побеждает врио главы города Александр Беглов. Кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова пока получила 10,39%, а представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов — 9,57%.

В Липецкой области после обработки 6,49% протоколов лидирует врио губернатора Игорь Артомонов (71,14%), участвующий в выборах от «Единой России». Далее идут представители КПРФ и «Справедливой России» — Сергей Токарев (16,38%) и Лариса Ксенофонтова (4,66%).

В Вологодской области после обработки 17,34% протоколов побеждает действующий губернатор Олег Кувшинников (66,19%). На втором месте — Ольга Шарикова (21,43%), представляющая ЛДПР, а на третьем — кандидат от «Справедливой России» Маргарита Савоськина (6,79%).

На выборах губернатора Курской области после обработки 23,76% лидирует Роман Старовойт (80,3%). Затем идут кандидаты от ЛДПР и КПРФ — Владимир Федоров (5,54%) и Владимир Фирсов (5,52%).

В Республике Калмыкия после обработки 5% протоколов лидирует врио главы региона Бату Хасиков (83,73%). Следом идет Наталья Манжикова от «Справедливой России» с 7,82% голосов, а за ней — кандидат от ЛДПР Петр Вышкварок с 3,33%.

И в Ставропольском крае после обработки 14,49% протоколов победу одерживает действующий губернатор Владимир Владимиров (79,56%). Его соперник от КПРФ Виктор Соболев набирает 9,87%, а кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов — 3,99%.

Как заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, средняя явка на 18.00 на выборах в России составила 33,75%. По ее словам, эта цифра еще будет меняться по мере рассмотрения новых протоколов.

На данный момент, утверждает Памфилова, Центризбирком не располагает данными об отмене результатов голосования ни на одном избирательном участке



По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, выборы губернаторов в этом году прошли очень спокойно.



Несмотря на определенные издержки и предпосылки непростых кампаний для власти в контексте недавно проведенных пенсионной реформы и других реформ, можно констатировать что единый день голосования прошел достаточно штатно, обыденно, — сказал Мартынов.

При этом, добавил эксперт, сам избирательный процесс был организован блестяще.

Профессор Высшей школы экономики Леонид Поляков в свою очередь отметил, что хорошие результаты действующих глав регионов и назначенных президентом Владимиром Путиным врио губернаторов связаны в первую очередь с тщательно подготовленными и проведенными предвыборными кампаниями, а также с хорошей репутацией среди населения.



«Одна из главных причин, по которым кандидатам, как показывают предварительные данные, удается избежать второго тура, и побеждать уже в первом, связана с высоким уровнем профессиональной подготовки в сфере управления. Избиратели видели руководителей, являющихся опытными управленцами нового поколения, что повышало интерес со стороны электората», — цитирует Поликова «Интерфакс».

Напомним, сегодня в 85 регионах страны проходят выборы. В 16 регионах в ходе прямого голосования избирают губернаторов. Также проходят выборы в 13 заксобраний, в 22 гордумы, а в столицах трех регионов выбирают глав муниципальных образований. Кроме того, состоялись довыборы в Госдуму РФ по четырем одномандатным округам.