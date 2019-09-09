Объявлена дата сдачи флоту атомной подлодки «Белгород»

Испытания в море атомной подводной лодки специального назначения «Белгород» начнутся в июне 2020 года, а в сентябре того же года она будет сдана флоту.

«Сейчас идут достройка и швартовные испытания подлодки», — приводит РИА Новости слова гендиректора «Севмаша» Михаила Будниченко.

Он также сообщил, что работы ведутся в строгом соответствии с утвержденный министерством обороны графиком.

Глава «Севмаша» уточнил, что «Белгород» выйдет в море 15 июня 2020 года, а подписание приемного акта состоится в сентябре того же года в соответствии с контрактом.

Ранее сообщалось, что в 2020 году ВМФ России получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, четыре из которых — атомные.