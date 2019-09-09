Составлен рейтинг российских городов с самыми красивыми женщинами
- 09 сентября 2019, 17:31
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
К Международному дню красоты, который ежегодно отмечается 9 сентября, «ТурСтат» составил рейтинг городов России с самыми красивыми женщинами.
По итогам интернет-опроса выяснилось, что лидером по этому показателю является Москва.
За столицу проголосовали 23% респондентов.
Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург (10%), Новосибирск и Ростов-на-Дону набрали по 6%, а Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самара — по 5%.
По 4% опрошенных отдали свои голоса за Краснодар, Сочи, Омск и Уфу.
В онлайн-опросе, проведенном на сайте «ТурСтата», приняли участие около 200 человек.
Ранее Москва попала в число самых посещаемых столиц мира.
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