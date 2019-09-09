Правительство выделит в три раза больше средств на выплату детских пособий

Правительство РФ планирует выделить в 2020 году на выплату пособий в связи с рождением первого ребенка в три раза больше средств, чем в нынешнем году.

С предварительными расчетами Министерства труда и социальной защиты РФ ознакомилась газета «Известия».

В частности, ведомство предполагает в следующем году выделить на выплату таких пособий 150 миллиардов рублей, в то время как в этом году на выплаты за первого ребенка было направлено 50 миллиардов рублей.

Соответственно, в 2020 году размер пособия в среднем по стране вырастет на 7% — с 11,2 тысячи рублей до 12 тысяч рублей.

Кроме того, предполагается, что в последующие годы общая сумма, выделяемая из бюджета на данные пособия, будет увеличиваться и составит 156 миллиардов рублей в 2021 году и 164 миллиарда рублей в 2022 году.

Размер пособия в эти годы увеличится до 12,3 тысячи рублей и 12,6 тысячи рублей соответственно, отмечает издание.

Как сообщал «Ридус», в августе президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий изменение требований к семьям, имеющим право претендовать на ежемесячное пособие на первого и второго ребенка. Впредь родители будут получать в месяц не 50 рублей, а сумму, равную уровню прожиточного минимума ребенка в регионе.

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о значительном увеличении в России пособий на детей из малообеспеченных семей.