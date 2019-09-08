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Российская гимнастка потеряла сознание на турнире в Португалии

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Во время финального этапа Кубка вызова в Португалии российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание, сообщает ТАСС со ссылкой на личного тренера спортсменки Анну Дьяченко.

По ее словам, после одного из упражнений 21-летней гимнастке стало плохо, у нее потемнело в глазах.

«Единственным верным решением было прекратить выступление», — приводит агентство слова тренера.

Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.

Кроме того, она трехкратный чемпион Европы, а четыре раза становилась серебряным призером европейских первенств.

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