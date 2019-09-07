Четверых российских детей доставили из Сирии в Москву

В Москве приземлился самолет с эвакуированными из Сирии детьми граждан России.

«Самолет прибыл с базы Хмеймим в Москву», — сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на своей странице в Facebook.

По ее словам, дети поели и сразу же уснули. Она добавила, что еда «очень отличалась от тюремной», в ней не было тараканов, «волос и резинок как в той, которой кормили около двух лет».

Из Сирии доставлено четверо российских детей, их повезут в Национальный центр здоровья детей, сообщает «Интерфакс».

Как пишет «Взгляд», накануне Кузнецова сообщила о том, что в тюрьмах на территории Сирии обнаружены дети из России.

Напомним, в апреле в Россию были возвращены более 50 детей российских граждан, находившихся на территории Ирака и Сирии, а 10 июля спецборт МЧС России доставил в Москву более 30 российских детей, содержавшихся в иракских тюрьмах. Кроме того, в июне в Россию из Сирии прилетел самолет с пятью детьми-сиротами.