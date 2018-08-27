Более 50 российских детей возвращены в РФ из Сирии и Ирака

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила журналистам, что в Россию возвращены более 50 детей российских граждан, находившихся на территории Ирака и Сирии, сообщает ТАСС.

По ее словам, прошло уже прошло несколько этапов возвращения детей, они учатся.

«Медицина помогает, мы постоянно мониторим, что с ними происходит», — приводит агентство слова детского омбудсмена.

Кузнецова добавила, что сейчас стоит задача вернуть в РФ из Ирака детей россиян, которые были рождены там.

Как сообщал «Ридус», в феврале спецбортом МЧС в Москву из Ирака были доставлены 27 детей, матери которых находятся в багдадской тюрьме.