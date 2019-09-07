Дорожные камеры установили еще по 27 адресам в Москве

Камеры видеофиксации нарушений ПДД установили в Москве еще по 27 адресам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Эти дорожные камеры фиксируют превышение скорости, выезд за стоп-линию и проезд на красный свет.

«Нарисовали карту, чтобы вам было проще их найти. Ничего от вас не скрываем», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

К сообщению прилагается список адресов, где установлены новые камеры. Из этого перечня следует, что наиболее внимательно за нарушениями будут следить на Кутузовском, Комсомольском и Лермонтовском проспектах, а также на Калужском шоссе.

Ранее сообщалось, что список всех дорожных камер Москвы стал достоянием общественности.