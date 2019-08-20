Банки сообщили о новом способе краж денег с карт клиентов

В России появился новый способ телефонного мошенничества, о чем своих клиентов начали активно информировать кредитные организации, пишет газета «Известия».

По сведениям издания, один из банковских клиентов уже потерял из-за этого около 3 миллионов рублей.

Отмечается, что новый способ связан с использованием роботов.

В частности, мошенники сообщают клиенту банка, что звонят из службы безопасности организации и стараются убедить его назвать код подтверждения из пришедшего ему ранее SMS, когда он совершал онлайн-операцию, сообщили газете в Сбербанке.

В случае если клиент начинает сомневаться, злоумышленники предлагают ему продиктовать код «системе распознавания голоса» после звукового сигнала.

Эта схема мошенничества активно используется с весны нынешнего года, сообщили изданию в ВТБ.

Эксперты отмечают, что от данной уловки пострадали в основном клиенты, привыкшие к автоматизации в телефонном обслуживании.

«Сейчас мошенники используют звуки поддельного автоответчика как одну из психологических уловок, наравне с шумом кол-центра на заднем плане», — приводит издание слова технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна.

Неделю назад «Ридус» сообщал еще об одном способе обмана клиентов банка, при котором для вывода денег с их счетов не требуется узнавать конфиденциальные данные жертвы.