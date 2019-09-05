На видео попала давка в торговом центре во время распродажи
- 05 сентября 2019, 20:50
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В одном из магазинов торгового центра «Столица» во Владикавказе устроили распродажу по принципу: одна вещь — один рубль.
В результате произошла давка среди покупателей. Люди вырывали друг у друга одежду, кричали, толкались, некоторые падали на пол.
В соцсетях распространяются видео с этим инцидентом.
Многие пользователи высказали свое возмущение произошедшим.
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