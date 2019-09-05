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На видео попала давка в торговом центре во время распродажи

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© youtube.com

© youtube.com

В одном из магазинов торгового центра «Столица» во Владикавказе устроили распродажу по принципу: одна вещь — один рубль.

В результате произошла давка среди покупателей. Люди вырывали друг у друга одежду, кричали, толкались, некоторые падали на пол.

В соцсетях распространяются видео с этим инцидентом.

Многие пользователи высказали свое возмущение произошедшим.

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