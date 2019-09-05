На видео попала давка в торговом центре во время распродажи

В одном из магазинов торгового центра «Столица» во Владикавказе устроили распродажу по принципу: одна вещь — один рубль.

В результате произошла давка среди покупателей. Люди вырывали друг у друга одежду, кричали, толкались, некоторые падали на пол.

В соцсетях распространяются видео с этим инцидентом.



Многие пользователи высказали свое возмущение произошедшим.