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В Севастополе возбудили дело по факту гибели пенсионерки возле больницы

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© vk.com

© vk.com

В Крыму следствие возбудило уголовное дело после гибели пожилой женщины возле городской больницы в Севастополе.

Следственные органы провели проверку по данному факту. Дело возбуждено в связи с ненадлежащим исполнением медиками своих профессиональных обязанностей, что привело к смерти пенсионерки, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Как писал «Ридус», 27 августа в Севастополе пожилая женщина скончалась после отказа медиков приемного отделения городской больницы № 4 госпитализировать ее.

У пенсионерки была травмирована нога, которая в итоге загноилась. Она в полуобморочном состоянии сидела на лавочке недалеко от клиники.

Прохожая обратилась в приемное отделение этой больницы с просьбой принять женщину, но там сказали, что не имеют права этого делать и необходимо вызвать скорую.

Однако сами звонить в неотложку работники больницы не стали, заявив: «Вот вы и вызывайте. А нам плевать». В итоге медики отказались принимать пенсионерку.

Когда прохожая вернулась к лавочке, где сидела пожилая женщина, там уже были скорая помощь, все же вызванная заранее, и милиция, — они констатировали смерть.

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