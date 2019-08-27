найти ×
   
  • USD +0.29
    66.26
  • EUR +0.21
    73.61
СохранитьСохранено0
×

40173

В Севастополе отказали в госпитализации пенсионерке, она умерла

Small default
© vk.com

© vk.com

В Севастополе пожилая женщина скончалась после отказа медиков приемного отделения городской больницы № 4 госпитализировать ее.

У пенсионерки была травмирована нога, которая в итоге загноилась. Она в полуобморочном состоянии сидела на лавочке недалеко от клиники.

Прохожая обратилась в приемное отделение этой больницы с просьбой принять женщину, но там сказали, что не имеют права этого делать и необходимо вызвать скорую.

Однако сами звонить в неотложку работники больницы не стали, заявив: «Вот вы и вызывайте. А нам плевать».

В итоге медики отказались принимать пенсионерку. Видео с отказом выложено в соцсети.

Когда прохожая вернулась к лавочке, где сидела пожилая женщина, там уже были скорая помощь, все же вызванная заранее, и милиция, — они констатировали смерть.

Как писал «Ридус», подобный инцидент произошел в прошедшее воскресенье в Тюмени. Медики одной из городских больниц отказались принять пациентку с отеком легких, сославшись на то, что у них заканчивается смена.

Медсестра предложила мужчине, который доставил девушку в больницу, «думать головой», когда он привозит пациентку с отеком Квинке за пять минут до конца дежурства.

К счастью, в том случае летального исхода удалось избежать. Девушку в итоге срочно отвезли в другую больницу.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют
-204365читать позжечитаю позже
Экономика
Эксперты ВШЭ дали России «год-полтора» до кризиса
-6122335читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

292546414читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

26463444читать позжечитаю позже