В Севастополе отказали в госпитализации пенсионерке, она умерла

В Севастополе пожилая женщина скончалась после отказа медиков приемного отделения городской больницы № 4 госпитализировать ее.

У пенсионерки была травмирована нога, которая в итоге загноилась. Она в полуобморочном состоянии сидела на лавочке недалеко от клиники.

Прохожая обратилась в приемное отделение этой больницы с просьбой принять женщину, но там сказали, что не имеют права этого делать и необходимо вызвать скорую.

Однако сами звонить в неотложку работники больницы не стали, заявив: «Вот вы и вызывайте. А нам плевать».

В итоге медики отказались принимать пенсионерку. Видео с отказом выложено в соцсети.

Когда прохожая вернулась к лавочке, где сидела пожилая женщина, там уже были скорая помощь, все же вызванная заранее, и милиция, — они констатировали смерть.



Как писал «Ридус», подобный инцидент произошел в прошедшее воскресенье в Тюмени. Медики одной из городских больниц отказались принять пациентку с отеком легких, сославшись на то, что у них заканчивается смена.

Медсестра предложила мужчине, который доставил девушку в больницу, «думать головой», когда он привозит пациентку с отеком Квинке за пять минут до конца дежурства.



К счастью, в том случае летального исхода удалось избежать. Девушку в итоге срочно отвезли в другую больницу.