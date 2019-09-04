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Выпавшая с 10-го этажа в Подмосковье девочка осталась жива

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

В подмосковном Фрязино трехлетний ребенок упал с балкона 10-го этажа.

По данным следствия, девочка находилась у бабушки. Когда она осталась в комнате одна, то вышла на балкон, а там залезла на стул и. не удержавшись, упала вниз.

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и повреждениями грудной клетки и живота.

По данному факту следователи проводят проверку, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

В ведомстве напомнили, что падение из окон является одной из главных причин детского травматизма и смертности, призвав взрослых внимательнее следить за своими детьми, отмечает РЕН ТВ.

Подобный случай, как сообщал «Ридус», произошел в июле в подмосковной Балашихе. Там двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже. Несмотря на падение с такой высоты, мальчик остался жив, его госпитализировали.

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