Выпавшая с 10-го этажа в Подмосковье девочка осталась жива

В подмосковном Фрязино трехлетний ребенок упал с балкона 10-го этажа.

По данным следствия, девочка находилась у бабушки. Когда она осталась в комнате одна, то вышла на балкон, а там залезла на стул и. не удержавшись, упала вниз.

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и повреждениями грудной клетки и живота.

По данному факту следователи проводят проверку, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

В ведомстве напомнили, что падение из окон является одной из главных причин детского травматизма и смертности, призвав взрослых внимательнее следить за своими детьми, отмечает РЕН ТВ.

Подобный случай, как сообщал «Ридус», произошел в июле в подмосковной Балашихе. Там двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже. Несмотря на падение с такой высоты, мальчик остался жив, его госпитализировали.