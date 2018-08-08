В Подмосковье двухлетний ребенок выжил, упав с девятого этажа
- 23 июля 2019, 10:53
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В подмосковной Балашихе двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже. Несмотря на падение с такой высоты, мальчик остался жив, его госпитализировали.
Во время осмотра места происшествия правоохранители установили, что ребенок выпал из окна через москитную сетку.
В квартире мальчик находился вместе с матерью, двумя сестрами и братом.
По данному факту начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области.
Выясняются социально-бытовые условия, в которых проживал пострадавший ребенок. По предварительным данным, семья мальчика состоит на учете.
Войти через социальные сети: