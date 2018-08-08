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В Подмосковье двухлетний ребенок выжил, упав с девятого этажа

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© pexels.com

© pexels.com

В подмосковной Балашихе двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже. Несмотря на падение с такой высоты, мальчик остался жив, его госпитализировали.

Во время осмотра места происшествия правоохранители установили, что ребенок выпал из окна через москитную сетку.

В квартире мальчик находился вместе с матерью, двумя сестрами и братом.

По данному факту начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области.

Выясняются социально-бытовые условия, в которых проживал пострадавший ребенок. По предварительным данным, семья мальчика состоит на учете.

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