В Подмосковье двухлетний ребенок выжил, упав с девятого этажа

В подмосковной Балашихе двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже. Несмотря на падение с такой высоты, мальчик остался жив, его госпитализировали.

Во время осмотра места происшествия правоохранители установили, что ребенок выпал из окна через москитную сетку.

В квартире мальчик находился вместе с матерью, двумя сестрами и братом.

По данному факту начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области.

Выясняются социально-бытовые условия, в которых проживал пострадавший ребенок. По предварительным данным, семья мальчика состоит на учете.