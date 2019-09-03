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В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали Павелецкий вокзал

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Из здания Павелецкого вокзала в Москве эвакуировали около 200 человек из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время вокзал работает только на выход.

По словам собеседника агентства, на место прибыли сотрудники экстренных служб, включая кинологов с собаками.

«Ведется проверка информации об угрозе взрыва», — отметил источник.

Как писал «Ридус», в августе нынешнего года к трем годам лишения свободы в колонии общего режима была приговорена женщина, сообщившая в апреле о «минировании» Курского вокзала в Москве.

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