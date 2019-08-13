«Заминировавшую» Курский вокзал женщину приговорили к 3 годам заключения

К трем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена женщина, сообщившая в апреле нынешнего года о «минировании» Курского вокзала в Москве.

Жительницу Перми признали виновной в преступлении по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина решила «пошалить» и позвонила в службу «112», сообщив о якобы минировании вокзала.

Отмечается, что из-за ложного сообщения пришлось эвакуировать всех находившихся на территории вокзала, а также привлечь значительные силы правоохранителей для обследования территории.