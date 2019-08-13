найти ×
   
  • USD +0.17
    65.60
  • EUR +0.29
    73.41
СохранитьСохранено0
×

-205925

«Заминировавшую» Курский вокзал женщину приговорили к 3 годам заключения

Small default
© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

К трем годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена женщина, сообщившая в апреле нынешнего года о «минировании» Курского вокзала в Москве.

Жительницу Перми признали виновной в преступлении по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина решила «пошалить» и позвонила в службу «112», сообщив о якобы минировании вокзала.

Отмечается, что из-за ложного сообщения пришлось эвакуировать всех находившихся на территории вокзала, а также привлечь значительные силы правоохранителей для обследования территории.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
30022956читать позжечитаю позже
Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
10065393читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

13135761читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

144028613читать позжечитаю позже