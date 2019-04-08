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СМИ: на учениях в Приморье погиб военнослужащий

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Юрий Смитюк/ТАСС

Во время учений, проходивших в Хасанском районе Приморского края два морских пехотинца Тихоокеанского флота попали под обстрел, в результате чего один из них погиб.

Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на источники, во время артиллерийских стрельб военнослужащие оказались на линии огня, якобы нарушив технику безопасности.

Погибшим оказался Валерий Степанов из Уфы, которому до демобилизации оставалось всего 55 дней, пишет Ufa1.ru, ссылаясь на его родственников.

Троюродная сестра Степанова рассказала, что трагедия произошла 7 апреля, однако при этом она призналась, что не знает всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в результате несчастного случая на одном из кораблей Черноморского флота погиб военнослужащий.

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