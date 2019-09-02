СМИ озвучили новую схему обмена заключенными между Россией и Украиной

Согласно новой схеме, которую могут использовать при обмене украинских и российских заключенных, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственные будут отправлены на свою родину с копиями их уголовных дел, а за свои преступления они буду осуждены заочно, пишет газета «Коммерсант».

По данным близкого к переговорному процессу источника, обмен заключенными до сих пор не произошел из-за того, что сторонам не удалось договориться о юридических основаниях освобождения, а также о передачи друг другу заключенных.

Проблемы возникли со статусом подследственных, который стороны обсуждают до сих пор, отмечает издание.

Изначально предполагалось, что арестованных в России 24 украинских моряков отправят на родину вместе с материалами расследования.

Однако после консультаций со следователями ФСБ и прокурорами в передачу украинских граждан было решено внести коррективы.

Предполагается, что они могут покинуть Россию не со своим делом, а с заверенной нотариусом копией.

Это будет сделано в связи с тем, что украинские власти изначально заявляли, что уголовное преследование моряков не имеет под собой законных оснований.

Получив же копию, а не подлинное дело, правоохранительные органы Украины не должны будут прекращать уголовное преследование своих же граждан, как это предусматривалось изначально, отмечает газета «Взгляд».

Как сообщал «Ридус», в пятницу, 30 августа, пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила. что окончательной даты обмена пока не назначено. При этом она уточнила, что никаких препятствий для обмена нет. По ее словам, «все идет планово».

Ранее СМИ сообщали, что Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 гражданина Украины. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков накануне заявил, что есть определенные контакты по подготовке к обмену удерживаемых лиц.

