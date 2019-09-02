Сгоревшее у побережья Калифорнии судно затонуло

Загоревшееся у побережья Калифорнии прогулочное судно Conception затонуло в 20 метрах от берега острова Санта-Крус.

Перед тем, по данным пожарных, судно сгорело до уровня воды, сообщает телеканал NBC.

Как рассказала телеканалу CNN представитель Береговой охраны США капитан Моника Рочестер, на борту судна находились 39 человек.

Пятеро членов экипажа были на верхней палубе, поэтому, кгда начался пожар, «прыгнули в воду и были подобраны проходящим мимо судном».

Считающиеся пропавшими без вести 34 пассажира судна находились в подпалубных помещениях и, скорее всего, спали, так пожар на корабле начался около 03:00 по времени тихоокеанского побережья США (13:00 мск).

Рочестер добавила, что спасатели продолжают обследовать береговую линию в надежде найти тех, кто мог спастись с судна вплавь.

23-метровое судно Conception 1981 года постройки использовалось для плавания с аквалангом и морской рыбалки, оно было приписано к гавани Санта-Барбары.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на корабле у побережья Калифорнии погибли 34 человека.