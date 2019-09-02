Более 30 человек погибли при пожаре на корабле у побережья Калифорнии

В результате пожара на корабле у побережья Калифорнии погибли 34 человека, сообщает местный телеканал KTLA со ссылкой на пожарное управление.

Инцидент произошел около округа Вентура.

По данным береговой охраны Лос-Анджелеса, спасены несколько членов экипажа, продолжается эвакуация находящихся на судне людей.

Ранее ведомство сообщило в своем официальном микроблоге в Twitter, что 75-футовое судно терпит бедствие около острова Санта-Крус.

Пока не сообщается, каковы причины возникновения пожара и что за судно загорелось у американского побережья.

