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20140

Вода в Комсомольске-на-Амуре за сутки поднялась до 727 см

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© Александр Музыка/ТАСС

© Александр Музыка/ТАСС

В районе Комсомольска -на-Амуре уровень воды в реке за сутки поднялся еще на 19 сантиметров и достиг 727 сантиметров.

При этом неблагоприятный уровень воды в Амуре для города составляет 450 сантиметров, опасный — 650 сантиметров.

Число подтопленных паводком частных жилых домов в Хабаровском крае за сутки увеличилось почти на 40 — с 99 до 138, сообщается на сайте региональное управление МЧС.

Как писал «Ридус», в Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В четверг, 29 августа, уровень воды у Комсомольска-на-Амуре достиг 703 сантиметров. В городе было подтоплено 35 частных домов и 76 приусадебных участков. В черте Хабаровска уровень воды в Амуре тогда достиг 642 сантиметров.

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