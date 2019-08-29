Амур затопил Хабаровский край
- 29 августа 2019, 08:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Хабаровском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре утром в четверг, 29 августа, достиг 703 сантиметров. В городе подтоплено 35 частных домов и 76 приусадебных участков.
В черте Хабаровска уровень воды в Амуре достиг 642 сантиметров, сообщается на сайте краевого правительства.
В связи с этим в краевом центре закрыли городскую набережную. Там ведутся укрепительные работы.
Отмечается, что вода заливает улицы вблизи береговой черты. Гидрологи ждут дальнейшего повышения уровня воды в Амуре.
Всего в крае в зоне паводка оказались 60 населенных пунктов, в том числе Хабаровск и Комсомольск.
Ранее сообщалось, что опасным уровнем для Хабаровска считается 600 сантиметров, для Комсомольска — 650.
Как сообщал «Ридус», в понедельник, 26 августа, уровень реки Амур возле города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края приблизился к критической отметке 6,5 метра.
На прошлой неделе уровень воды в Амуре в районе Хабаровска вырос до 607 сантиметров, преодолев считающуюся опасной для города 6-метровую отметку.
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