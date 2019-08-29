Амур затопил Хабаровский край

В Хабаровском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре утром в четверг, 29 августа, достиг 703 сантиметров. В городе подтоплено 35 частных домов и 76 приусадебных участков.

В черте Хабаровска уровень воды в Амуре достиг 642 сантиметров, сообщается на сайте краевого правительства.

В связи с этим в краевом центре закрыли городскую набережную. Там ведутся укрепительные работы.

Отмечается, что вода заливает улицы вблизи береговой черты. Гидрологи ждут дальнейшего повышения уровня воды в Амуре.

Всего в крае в зоне паводка оказались 60 населенных пунктов, в том числе Хабаровск и Комсомольск.

Ранее сообщалось, что опасным уровнем для Хабаровска считается 600 сантиметров, для Комсомольска — 650.

Как сообщал «Ридус», в понедельник, 26 августа, уровень реки Амур возле города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края приблизился к критической отметке 6,5 метра.

На прошлой неделе уровень воды в Амуре в районе Хабаровска вырос до 607 сантиметров, преодолев считающуюся опасной для города 6-метровую отметку.