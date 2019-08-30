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Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в День знаний

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

День знаний, 1 сентября, обещает быть теплым в Москве, рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

Комфортная погода сохранится и в первый день школьных занятий, который в этом году приходится на понедельник, 2 сентября.

«В Москве утром 2 сентября будет тепло — 15−17 градусов, дневная температура составит 23−25 градусов», — цитирует ФАН главного метеоролога страны.

По словам Вильфанда, температура воздуха будет превышать климатическую норму примерно на 3−5 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, благодаря антициклону в последний летний выходной и в самом начале сентября в Москве сохранится солнечная погода. Температура воздуха днем поднимется до 20−25 градусов.

Ранее сообщалось, что в этом году в столице ожидаются теплая осень с дефицитом осадков, а также поздняя зима.

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