Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в День знаний
- 30 августа 2019, 17:12
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
День знаний, 1 сентября, обещает быть теплым в Москве, рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.
Комфортная погода сохранится и в первый день школьных занятий, который в этом году приходится на понедельник, 2 сентября.
«В Москве утром 2 сентября будет тепло — 15−17 градусов, дневная температура составит 23−25 градусов», — цитирует ФАН главного метеоролога страны.
По словам Вильфанда, температура воздуха будет превышать климатическую норму примерно на 3−5 градусов.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, благодаря антициклону в последний летний выходной и в самом начале сентября в Москве сохранится солнечная погода. Температура воздуха днем поднимется до 20−25 градусов.
Ранее сообщалось, что в этом году в столице ожидаются теплая осень с дефицитом осадков, а также поздняя зима.
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