Москвичам пообещали теплую осень и позднюю зиму

В этом году в столице ожидаются теплая осень с дефицитом осадков, а также поздняя зима.

Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погода осенью будет очень хорошей, а средняя температура воздуха — чуть выше нормы. В третьей декаде сентября возможен дефицит осадков. «Будет „золотая осень“, неплохая, я бы сказал», — обнадежил собеседник агентства.

Тишковец добавил, что вторая декада октября будет дождливой, но достаточно теплой, а климатическая зима, вероятно, наступит на две недели позже обычного.

Он пояснил, что наступление зимы, когда температура воздуха опускается ниже ноля, происходит после 10 ноября, однако в этом году ноябрь ожидается теплым. В результате наступление климатической зимы отложится как минимум на конец ноября — начало декабря.

Кроме того, синоптик пообещал, что теплым в Москве намечается и декабрь, поскольку температура воздуха в первую и вторую декаду месяца будет выше климатической нормы. Очертания зимы проявятся только к Новому году. По-зимнему похолодает только к третьей декаде.

По прогнозам, в январе и феврале ожидается много осадков и достаточно высокие температуры. Это свидетельствует о том, что зима будет «скользкой» — с затяжными периодами оттепели, гололедом и ледяными дождями. «То есть слякотная, скользкая теплая зима», — заключил Тишковец.

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