Муж отправил жене сексуальные фотографии и восхитил соцсети

У всех есть свои фетиши, однако кое в чём мы сходимся. Это подтвердила публикация мужчины, которая собрала 425 тысяч положительных реакций. Он опубликовал на Facebook фотографии, которые подписал так: «Как отправить сексуальные фотографии своей любимой женщине». На снимках мужчина убирается в квартире, моет посуду, пылесосит, стирает бельё — вовсе не то, что бывает на эротических фото. Хотя это как посмотреть.



А вы отправляете своим супругам сексуальные фото и видео?

Ранее «Ридус» рассказывал про мужчину, который отправил жене неожиданное видео с подписью «эротическое» и восхитил тысячи семейных пар.

Также мы писали про мужчину, который за 55 лет брака подарил своей жене 55 тысяч платьев. Он просто хотел, чтобы его любимая женщина всегда была самой красивой и нарядной.