Муж отправил жене неожиданное видео с подписью «эротическое»

В интернете стало вирусным видео, которое опубликовал мужчина с подписью: «Сказал жене, что посылаю ей эротическое видео». Ролик стал мегапопулярным и привёл в восторг тысячи зрителей, особенно прониклись сюжетом семейные пары. И лучше один раз увидеть это, чем сто раз услышать.

Ролик был опубликован на Reddit и быстро вышел в топ портала, собрав больше 110 тысяч лайков и 3,3 тысячи комментариев, в которых интернет-пользователи восхищаются трудолюбием и чувством юмора мужчины и мечтают о том, чтобы их супруги прислали им нечто подобное. Не обошлось и без хейтеров.



Это так горячо!

Вся кухня влажная :)))

ОМГ, как же это меня заводит!

Мужчина действует так уверенно. Это очень страстное видео! Чувак, я могла бы смотреть это снова и снова!

Я регулярно выполняю подобные эротические вещи для своей жены.

Влажность 100, чистота 100, хореография на высоте))

Оооооо, этому парню сегодня повезёт!

Я в отпуске без мужа прямо сейчас, и я хочу, чтобы он прислал мне что-то такое же сексуальное.

Мой муж сейчас в отпуске без меня, и я чувствую себя глупо из-за того, что не записала, как мыла полы сегодня!

Я была очень близка к оргазму, но ты не поменял бумажные полотенца, никто никогда не угождает моему фетишу.

Это видео дало мне мотивацию вымыть посуду. Спасибо, незнакомец, и ваша кухня выглядит великолепно!

О, не могли бы вы сделать эротические видео у меня дома в любое время? Особенно в гараже.

Я только что посмотрел, как какой-то чувак убирается на кухне?

Именно так. А потом ты наблюдал, как он просил похвалы за это.

Никто не подскажет, как долго он держал воду включённой? Должно быть, это продолжалось несколько минут. Так неэкономно.

Он должен прислать видео, как он чистит зубы и готовит себе завтрак утром. Поскольку, по-видимому, ему нужны регулярные похлопывания по спине, чтобы заботиться о жизненном пространстве, в котором он обитает. Хорошо, что он убирается, но это не должно быть настолько необычной вещью, которую стоит документировать.

А мне понравилось! В интернете есть целые тонны такого материала, они называются „порно для женщин“.

Такие ролевые игры мне по вкусу))

А вы отправляете своим супругам эротические видео?

Ранее «Ридус» рассказывал про мужчину, который за 55 лет брака подарил своей жене 55 тысяч платьев. Он просто хотел, чтобы его любимая женщина всегда была самой красивой и нарядной.