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Президент Грузии призвала добиться экономической независимости от России

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© EPA/Radek Pietruszka/ТАСС

© EPA/Radek Pietruszka/ТАСС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости добиться экономической независимости от РФ и обвинила Россию в намерении помешать Тбилиси идти по европейскому пути.

«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России», — приводит ФАН ее слова, сказанные на международном форуме во Франции.

По словам Зурабишвили, Грузия ждет иностранных инвестиций в свою экономику, притока туристов из ЕС, а также увеличения спроса в Европе на грузинские товары, пишет издание.

Кроме того, грузинский лидер обвинила Россию в «ежедневных провокациях». «Россия играет на наших нервах и желает очертить нам рамки, при которых Грузия потеряет главные завоевания — стабильность, демократию и европейский путь», — цитирует Зурабишвили kp.ru.

Ранее президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией, заявив, что основанием для восстановления контактов с РФ может послужить изменение позиции России. По словам Зурабишвили, российской стороне будет необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении.

Как писал «Ридус», председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал у Зурабишвили извиниться за враждебную риторику и употребление слов «страна-агрессор» и «оккупант» в отношении РФ. По его словам, Россия много делает для Грузии.

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Жильцов дома в Москве эвакуировали из-за муляжа гранаты

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© "ВКонтакте"

© "ВКонтакте"

Гранату в водосточной трубе обнаружили 29 августа дети, игравшие во дворе дома № 3 по Сумскому проезду столицы. Полицейские, прибывшее на место событий, вывели из многоэтажки жильцов первого и второго этажей.

Вызванные для осмотра подозрительного предмета саперы определили, что граната безопасна.

«Этот предмет осмотрели кинологи с собаками. По их словам, опасности для жизни людей он не представляет. Позже саперы определят, что это: муляж гранаты или дезактивированная ручная граната, или что-то еще», — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах города. 

Полиция никак не прокомментировала инцидент с гранатой. Никаких сообщений о пострадавших нет.

Утром 26 августа в Находке взорвалась граната. СМИ сообщили о двух погибших и двух раненых в результате происшествия.

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