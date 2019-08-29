Президент Грузии призвала добиться экономической независимости от России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости добиться экономической независимости от РФ и обвинила Россию в намерении помешать Тбилиси идти по европейскому пути.

«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России», — приводит ФАН ее слова, сказанные на международном форуме во Франции.

По словам Зурабишвили, Грузия ждет иностранных инвестиций в свою экономику, притока туристов из ЕС, а также увеличения спроса в Европе на грузинские товары, пишет издание.

Кроме того, грузинский лидер обвинила Россию в «ежедневных провокациях». «Россия играет на наших нервах и желает очертить нам рамки, при которых Грузия потеряет главные завоевания — стабильность, демократию и европейский путь», — цитирует Зурабишвили kp.ru.

Ранее президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией, заявив, что основанием для восстановления контактов с РФ может послужить изменение позиции России. По словам Зурабишвили, российской стороне будет необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении.

Как писал «Ридус», председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал у Зурабишвили извиниться за враждебную риторику и употребление слов «страна-агрессор» и «оккупант» в отношении РФ. По его словам, Россия много делает для Грузии.

