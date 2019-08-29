Минпросвещения разрешило школам факультативы по Dota и Minecraft

Министерство просвещения России выступило с разъяснением своей позиции по поводу внедрения занятий по киберспорту в факультативную школьную программу для подростковой и юношеской возрастных групп.

«Образовательные организации могут самостоятельно принимать решение о включении в учебный план факультативных занятий по киберспорту. Об этом говорится в ответе Минпросвещения гендиректору Института развития интернета Сергею Петрову», — сообщает РБК.

В ведомстве отметили, что государственные стандарты для школ предусматривают две части образовательных программ: обязательную и вариативную, причем последняя может включать в себя дополнительные предметы, в том числе факультативные занятия. Какие именно — решать самой школе в зависимости от ее профиля и возможностей.

Напомним, в середине августа Институт развития интернета (ИРИ) предложил официально разрешить школьникам заниматься киберспортом. В Институте выразили уверенность, что у школьников будут развиваться логика, скорость реакции, креативность, абстрактное и стратегическое мышление, а также навыки работы в команде и ориентации на местности благодаря играм в Dota 2 (стратегия в реальном времени), Hearthstone (карточная онлайн-игра), FIFA 19 (футбольный симулятор), World of Tanks (танковый симулятор) и Minecraft (симулятор открытого мира).



Министерство просвещения сперва отклонило предложение ИРИ, сославшись на то, что видеоигры в школах лягут излишней нагрузкой на подростков. В то же время в министерстве отметили, что не отказываются от геймификации в рамках системы дополнительного образования.

Ранее «Ридус» рассказывал о трагическом случае в Башкирии, когда подросток потерял сознание и скончался после 2 тысяч часов в Dota 2. В том же году в Китае умер 24-летний мужчина после того, как провел 19 часов за игрой World Of Warcraft в компьютерном клубе. Он не прекратил виртуальное сражение даже после того, как начал кашлять кровью. Причиной смерти было названо слишком долгое пребывание в игре без отдыха. В другом китайском компьютерном клубе женщина родила ребенка, не отрываясь от онлайн-игры, прямо на полу и тут же вернулась обратно к компьютеру.