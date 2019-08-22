Минпросвещению предложили ввести в школах уроки по Dota 2 и Minecraft

Институт развития интернета (ИРИ) предложил Министерству просвещения РФ внести занятия по киберспорту в факультативную школьную программу для подростковой и юношеской возрастных групп.

«Речь идет о пилоте в рамках федеральных проектов „Современная школа“, „Цифровая образовательная среда“. Предполагается, что эксперимент может быть реализован в период 2020—2025 гг. в нескольких школах в каждом субъекте РФ на усмотрение региональных министерств», — сказано в пресс-релизе ИРИ.



В Институте полагают, что у школьников будут развиваться логика, скорость реакции, креативность, абстрактное и стратегическое мышление, а также навыки работы в команде и ориентации на местности благодаря играм в Dota 2 (стратегия в реальном времени), Hearthstone (карточная онлайн-игра), FIFA 19 (футбольный симулятор), World of Tanks (танковый симулятор) и Minecraft (симулятор открытого мира). Увлечение самой сложной игрой из списка ИРИ CodinGame может способствовать приобретению школьниками навыков программирования и более глубокому пониманию математики.

В письме Института чиновникам Минпровещения указано, что большинство из этих игр — общепризнанные киберспортивные дисциплины, по которым проводятся как турниры на уровне отдельных стран и регионов, так и крупные международные чемпионаты. Выбор конкретной игры предлагается проводить совместно со школьными психологами и педагогами, но в любом случае все они имеют возрастную маркировку 14+.

Отличникам факультатива по киберспорту предлагается присваивать звание кандидата в мастера спорта и отправлять на турниры между школами на региональном уровне, а также всероссийские чемпионаты школьников.

В качестве эксперимента киберспорт уже введен в программу нескольких школ в Швеции и одной — в Норвегии. Учащиеся там играют в Dota 2, League of Legends и Counter-Strike.

Институт развития интернета был создан 2015 году с целью создания платформы для коммуникации представителей бизнеса, интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли современных технологий, а также для формирования долгосрочной программы развития Рунета и связанного с ним отраслей экономики. ИРИ выполняет функции проектного офиса по реализации задач цифровой трансформации госуправления, выступает площадкой для межотраслевого диалога и выступает в качестве экспертно-аналитического центра.

Ранее «Ридус» рассказывал о трагическом случае в Башкирии, когда подросток потерял сознание и скончался после 2 тысяч часов в Dota 2. В том же году в Китае умер 24-летний мужчина после того, как провел 19 часов за игрой в World Of Warcraft в компьютерном клубе. Он не прекратил виртуальное сражение даже после того, как начал кашлять кровью. Причиной смерти было названо слишком долгое пребывание в игре без отдыха. В другом китайском компьютерном клубе женщина родила ребенка не отрываясь от онлайн-игры прямо на полу и тут же вернулась обратно к компьютеру.