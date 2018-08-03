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США передали Украине два контрбатарейных радара

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© facebook.com

© facebook.com

Украинская армия получила от США два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36, сообщается на странице кабинета министров Украины в Facebook.

Отмечается, что эти станции предназначены для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

В сообщении также говорится, что американские партнеры уже передали с 2014 года Вооруженным силам Украины (ВСУ) 13 контрбатарейных радаров.

Во время церемонии передачи техники офицер армии США подполковник Тодд Гоф пообещал, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине и в дальнейшем.

Как сообщал «Ридус», в мае комитет Палаты представителей США по расходам подготовил новый законопроект, предусматривающий выделение Украине 250 миллионов долларов на обеспечение безопасности.

В марте американский генерал-лейтенант Энтони Иерарди заявил, что США планируют выделить на военную помощь Украине 250 миллионов долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.

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