СМИ узнали о состоянии обвинившей полицейских в изнасиловании волейболистки

Обвинившая полицейских из Анапы в изнасиловании несовершеннолетняя волейболистка продолжила участие в соревнованиях, выяснили журналисты у ее знакомой, которая также профессионально увлекается волейболом.

«По моей информации она поехала в Сочи, там сегодня начались игры Кубка России», — рассказала спортсменка «Московскому комсомольцу».

Девушка несколько раз видела пострадавшую в ночь происшествия. По ее словам, до половины второго ночи та веселилась с подругой, отмечая финал игр, а затем удалилась «с местным каким-то парнем, не спортсменом», хотя ей приписывали роман с волейболистом из молодежной сборной.

«Я ее постоянно видела до 2 часов, потом она пропала, а уже где-то в 3−4 вернулась. Какая-то порванная одежда, растрёпанные волосы, состояние подавленное — ничего этого не было. Примерно в 5 часов утра мы стали собираться, в это время ее уже в баре не было. Потом мы вышли на улицу, уходя уже с Паралии, увидели много полиции», — рассказала свидетельница.



Девушка не считает, что пострадавшая волейболистка пыталась что-то скрыть от тренера, по ее мнению, она сама ему все рассказала, а тот немедленно обратился в полицию. «Она стояла поодаль от полицейских с другим полицейским в белой рубашке. Плакала и что-то ему рассказывала», — вспомнила спортсменка.

«В наших кругах никто плохо о Марине не говорил, все знают ее, как перспективную волейболистку. Говорят, что ее принудили к этому и она пострадавшая, а не так, как пытаются оправдаться злодеи», — отметила она.



Как сообщал «Ридус», в роли жертвы в этом деле оказалась 17-летняя волейболистка из Подмосковья, приехавшая в Анапу на чемпионат. Паблик «Подслушано в Анапе» утверждает, что преступление произошло в ночь на 26 августа: полиция заметила ночью девушку на пляже в тот момент, когда она занималась сексом со своим парнем. Последнего отпустили сразу, а девушку остановили и якобы принудили к сексу, и лишь потом позволили уйти.

По опубликованной в СМИ информации, в сексуальном насилии над девушкой обвиняются двое из трех полицейских. Региональный главк МВД немедленно уволил оскандалившихся сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а сами они были отправлены под арест. В ведомстве также заявили, что решают вопрос об увольнении из органов внутренних дел их непосредственных руководителей.



Накануне в Сети широко разошлась видеозапись, которая, как утверждается в одном из пабликов, была сделана на телефон участвовавшего в скандальном деле полицейских. Вопросов в результате меньше не стало, так как лица в кадр не попали, а поведение участников не позволяет расставить все точки над i.



В тот же день волейболистка заявила, сотрудники не только насиловали, но и шантажировали ее, угрожая составить административный протокол, из-за чего ее спортивной карьере мог придти конец. В итоге, по версии девушки, полицейские предложили ей секс в обмен на репутацию, и она вынужденно согласилась. Если ее слова подтвердятся, полицейским грозит целый набор уголовных статей, однако их адвокат заявляет, что никакого изнасилования вообще не было, а против его подзащитных развернута травля.

