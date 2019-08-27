Обвиняемые в изнасиловании волейболистки полицейские пожаловались на травлю

Подозреваемые в изнасиловании 17-летней волейболистки полицейские изложили свою версию событий на пляже в Анапе, которые второй день обсуждает едва ли не весь Рунет.

«Адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев поведал нам о „травле сотрудников“, говорит: девушка, мол, согласилась на все добровольно, вдобавок ее молодой человек, с которым полицейские застали волейболистку на пляже в Витязево, может быть членом сборной России, и его „прикрывают“», — пишет «Московский комсомолец».



По словам юриста, никакого изнасилования вообще не было: сотрудники полиции «вошли в ее ситуацию, сказали, что общественный порядок не нарушен, потому что пара занималась сексом вдалеке от людных мест», а затем «помогли даме найти потерянный телефон, пообщались с ней немного» и «вернули девушку ее парню, передали с рук на руки и отпустили».

Адвокат сообщил журналистам важную деталь: после предполагаемого изнасилования полицейскими, девушка в компании своего бойфренда отправилась в ресторан, и следствие располагает видеозаписями из того заведения. «Камеры зафиксировали, как в 4 часа утра девушка смеялась и танцевала», — подчеркнул Гапеев.

Он добавил, что когда один из подозреваемых на следующий день столкнулся с девушкой, то спросил ее: «Зачем ты написала заявление, мы же тебе ничего плохого не сделали?». Та улыбнулась и пошла дальше. «Думаю, она сама не может понять, почему так поступила. Интересно, что на данный момент до сих пор не установлено лицо, с которым она занималась сексом на пляже. Если тот мужчина действительно являлся членом команды, возможно, сейчас пытаются прикрыть его», — заключил Юрий Гапеев.

По делу проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна подтвердить или опровергнуть факт половой связи полицейских с волейболисткой.



Как сообщал «Ридус», в роли жертвы в этом деле оказалась несовершеннолетняя волейболистка из Подмосковья, приехавшая в Анапу на чемпионат. Паблик «Подслушано в Анапе» утверждает, что преступление произошло в ночь на 26 августа, когда полиция заметила ночью девушку на пляже в тот момент, когда она занималась сексом со своим парнем. Последнего отпустили сразу, а девушку остановили и якобы принудили к сексу, и лишь потом позволили уйти.

По опубликованной в СМИ информации, в сексуальном насилии над девушкой обвиняются двое из трех полицейских. Региональный главк МВД немедленно уволил оскандалившихся сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В ведомстве также заявили, что решают вопрос об увольнении из органов внутренних дел и их непосредственных руководителей, а начальник ОМВД по Анапе уже отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Накануне в Сети широко разошлась видеозапись, которая, как утверждается в одном из пабликов, была сделана на телефон участвовавшего в скандальном деле полицейских. Вопросов в результате меньше не стало, так как лица в кадр не попали, а поведение участников не позволяет расставить все точки над i. В тот же день волейболистка заявила, сотрудники не только насиловали, но и шантажировали ее, угрожая составить административный протокол, из-за чего ее спортивной карьере мог придти конец. В итоге, по версии девушки, полицейские предложили ей секс в обмен на репутацию, и она вынужденно согласилась. Если ее слова подтвердятся, полицейским грозит целый набор уголовных статей.