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Жителей Подмосковья предупредили о новом нашествии змей

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© wikipedia.org

© wikipedia.org

Министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин предупредил жителей столичного региона о новом нашествии змей, которые расплодились в аномально высоком количестве.

«На сегодняшний день могу сообщить, что от лесников из лесничеств региона поступают сообщения, об аномальном количестве змей. В некоторых районах области наблюдаются сотни клубков змей», — цитирует Куракина РИА Новости.

«Мы сейчас консультируемся со специалистами в этой области, что нам делать «, — отметил министр.

Напомним, весенне-летний сезон в московском регионе оказался «урожайным» на ядовитых существ. Первое предупреждение о появлении гадюк в лесопарковой зоне в районе Зеленограда пришло еще в апреле, а 1 мая столичный департамент здравоохранения настоятельно рекомендовал изучить отдыхающим способы оказания первой помощи пострадавшим от укусов змей.

В июне Москву постигла новая напасть: были зафиксированы случаи укусов людей опасными ядовитыми пауками каракуртами из рода черных вдов. Обычно каракурты встречаются в Средней Азии, по берегам Средиземного моря, в Северной Африке, Южной Европе и на юге России и Украины, в том числе в Астраханской области, но в Москве их прежде можно было видеть разве что в коллекциях энтомологов.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что нужно делать, если вас укусила гадюка.

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