В Москву занесло ядовитых пауков

В Москве зафиксирована два случая укусов людей опасными ядовитыми пауками каракуртами из рода черных вдов. Обычно каракурты встречаются в Средней Азии, по берегам Средиземного моря, в Северной Африке, Южной Европе и на юге России и Украины, в том числе в Астраханской области, но в Москве их прежде можно было видеть разве что в коллекциях энтомологов.

«Узнать каракута можно по красным пятнам на брюшке, но взрослые особи могут быть абсолютно черными по своему окрасу. После укуса появляется жгучая боль в месте ранения и требуется экстренная госпитализация. Если прижать рану, то можно немного замедлить распространение яда, но чем скорее человек попадет в больницу, тем больше шансов выжить», — предупреждает kp.ru.

Сразу несколько экспертов высказали мнения о том, почему на головы москвичей свалилась новая напасть. Одни сослались на необычайно жаркую погоду и глобальное потепление, тогда как другие заподозрили, что источником проблемы являются торговцы фруктами.

Так, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев заявил НСН, что глобальное потепление действительно может стать причиной появления в Москве ядовитых пауков, но выразил сомнение, что каракурты смогут пережить российскую зиму.

Энтомолог, пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов заявил РИА Новости, что ядовитые пауки были занесены в Московскую область ветром, используя паутину как парус, или завезены вместе с овощами, фруктами либо рассадой. «Переживать не стоит, наши холодные зимы не позволят паукам стать постоянными жителями нашего региона», — сказал он.

С коллегами согласилась специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк. «К сожалению, сейчас каракурты могут вполне комфортно чувствовать себя даже в Подмосковье. Все дело в аномально жаркой погоде. Но зиму они здесь точно не переживут», — пообещала она.

В апреле этого года на северо-западе Москвы в лесопарковой зоне в районе Зеленограда обнаружили гадюк. Эти змеи ядовиты и довольно опасны, так что руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский тогда предостерег москвичей от легкомысленного отношения к гадюкам и порекомендовал при из обнаружении сразу же звонить на горячую линию и вызывать спасателей.

Напомним, в ближайшие дни температура воздуха в Москве и области будет приближаться к 30-градусной отметке. Согласно прогнозам синоптиков, со среды по субботу столбики термометров будут показывать температуру от 28 до 30 градусов. В субботу, 22 июня, воздух в дневное время может прогреться до 32 градусов. К вечеру в этот день могут пройти кратковременные дожди, что немного отразится на температуре. В воскресенье, 23 июня, согласно предварительным прогнозам, температура днем может составить 23—28 градусов тепла.