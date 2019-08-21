Коты-боксёры показали эпичный поединок

В интернете стал популярным ролик с двумя котами, один из которых спокойно моется, когда к нему подбегает другой и нападает на сородича. После чего оба кота встают на задние лапы и начинают синхронно махать передними. Выглядит это то ли как игра в ладушки, то ли как очень гламурный боксёрский бой. Видео так и назвали — «Лучший боксёрский поединок, который вы когда-либо видели».

Эпичный кошачий бой стал вирусным на портале Reddit и быстро начал набирать там лайки и комментарии, в которых интернет-пользователи умиляются стычке пушистых и смеются над их деликатностью.

Я не думаю, что эти меховые шарики выживут в дикой природе.

О да, слишком много уважения. В конце они как будто сказали: „Это была хорошая игра, увидимся в следующий раз“.

О боже, какая бойня! Кровь. Хаос.

Чистое опустошение.

Он сломал его пополам!!!

Две пушистые коровы.

— Ты пожалеешь об этом!

— ОК, позже.

Шквал яростных ударов, я едва успеваю следить!

Вы можете почувствовать, как земля вибрирует и разрывается в клочья, пока эти гиганты сражаются друг с другом.

Я слышу их тяжёлое дыхание!

Чёрт, им обоим повезло, что они выбрались невредимыми.

Я не смог смотреть на это до конца! Кто победил?

Зрители!

Так начинается каждый боксёрский поединок.

А вот мои кошки дерутся по-настоящему! Иногда мне приходится их разнимать.

Это не драка, это их тайное рукопожатие.

А ваши питомцы дерутся со своими сородичами?