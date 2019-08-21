Коты-боксёры показали эпичный поединок
- 21 августа 2019, 17:27
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В интернете стал популярным ролик с двумя котами, один из которых спокойно моется, когда к нему подбегает другой и нападает на сородича. После чего оба кота встают на задние лапы и начинают синхронно махать передними. Выглядит это то ли как игра в ладушки, то ли как очень гламурный боксёрский бой. Видео так и назвали — «Лучший боксёрский поединок, который вы когда-либо видели».
Эпичный кошачий бой стал вирусным на портале Reddit и быстро начал набирать там лайки и комментарии, в которых интернет-пользователи умиляются стычке пушистых и смеются над их деликатностью.
Я не думаю, что эти меховые шарики выживут в дикой природе.
О да, слишком много уважения. В конце они как будто сказали: „Это была хорошая игра, увидимся в следующий раз“.
О боже, какая бойня! Кровь. Хаос.
Чистое опустошение.
Он сломал его пополам!!!
Две пушистые коровы.
— Ты пожалеешь об этом!
— ОК, позже.
Шквал яростных ударов, я едва успеваю следить!
Вы можете почувствовать, как земля вибрирует и разрывается в клочья, пока эти гиганты сражаются друг с другом.
Я слышу их тяжёлое дыхание!
Чёрт, им обоим повезло, что они выбрались невредимыми.
Я не смог смотреть на это до конца! Кто победил?
Зрители!
Так начинается каждый боксёрский поединок.
А вот мои кошки дерутся по-настоящему! Иногда мне приходится их разнимать.
Это не драка, это их тайное рукопожатие.
А ваши питомцы дерутся со своими сородичами?
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