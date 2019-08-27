В Москве резко ухудшилась криминогенная ситуация

Москва поставила своеобразный "рекорд" в рейтинге криминогенности регионов, поднявшись с 50-го на 41-е место по итогам за май.

Отмечается, что главные факторы, повлиявшие на ситуацию, — увеличение более чем на 16,5% количества ДТП и рост мошенничества со страховками (на 17,3%).

Кроме того, в столице на 4% вырос индекс бедности. При этом номинальные зарплаты по сравнению с предыдущим месяцем упали почти на 13,5%.

Четвертый рейтинг криминогенности регионов на основе данных за май 2019 года опубликовал Институт региональных проблем (ИРП).

Тем не менее эксперты отмечают, что объективное снижение показателей не такое уж сильное, Москва часть позиций потеряла за счет улучшения показателей ряда соседних регионов.

В первую пятерка регионов с наихудшей криминогенной ситуацией вошли:

Республика Северная Осетия — Алания Республика Коми Республика Адыгея Хабаровский край Камчатский край

Топ-5 регионов с наилучшей криминогенной ситуацией составили:

Чукотский автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ Ханты-Мансийский автономны округ Орловская область Липецкая область

Как сообщал «Ридус», в апреле рейтинг самых криминогенных регионов России по данным за 2018 год представило Министерство внутренних дел РФ. Наибольшее число преступлений в 2018 году (140 тысяч) было зарегистрировано именно в Москве.